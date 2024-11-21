شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الشاب محمد الدمراوى يعلن وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان الشاب محمد الدمراوى وفاة والده، حيث كتب فى منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبى الغالي منصور الدمراوي في ذمة الله، ادعو له بالرحمة والمغفرة".



محمد الدمراوى يعلن وفاة والده

ولفت الفنان محمد الدمراوى الأنظار فى رمضان الماضى بمشاركته فى مسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال، حيث جسد شخصية جزرة، ونال عنها إشادات كبيرة، كما لعب أيضا دور خالد ابن الشيخ سالم في مسلسل مليحة" بطولة دياب وميرفت أمين والذى تناول القضية الفلسطينية.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتحى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.