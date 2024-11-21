شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على أرواح الشهداء بندوة سينما فلسطين ولبنان فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة السينما الفلسطينية واللبنانية - قصص الهوية والبقاء، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، بدقيقة حداد علي شهداء غزة وبيروت، بحضور المتحدثين بها وهن درة ومي عودة وميريام الحاج ونجوي نجار والناقد محمد نبيل التي يدير الندوة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF

ندوة السينما الفلسطينية واللبنانية بمهرجان القاهرة



الوقوف حدادا بندوة السينما الفلسطينية واللبنانية بمهرجان القاهرة علي روح الشهداء