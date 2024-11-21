شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل قيثارة الغناء ليلى مراد.. شاركت أنور وجدى 11 فيلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى رحيل قيثارة الغناء ليلى مراد، حيث رحلت عن عالمنا يوم 21 نوفمبر عام 1995، أسمها الأصلى ليليان زكى إبراهيم مراد مردخاى، كونت ليلى مراد مع الراحل أنور وجدى أشهر ديو سينمائى، حيث شاركت معه فى 11 فيلماً بين عامى 1941-1953.



ليلى مراد وانور وجدى



ليلى مراد وانور وجدى

لم تكن الأفلام الثلاثة الأولى لـ ليلى مراد وأنور وجدى من إخراجه، وهى ليلى بنت الريف 1941، وشهداء الغرام، وليلى في الظلام 1944، أما باقي الأفلام فكلها من إخراجه عدا فيلم "الهوى والشباب"، وهذه الأفلام هي ليلى بنت الفقراء 1945، وليلى بنت الأغنياء 1946، وقلبي دليلي 1947، عنبر، والهوى والشباب 1948، وغزل البنات 1949، وحبيب الروح 1951، وبنت الأكابر 1953.

بدأت ليلى مراد مشوارها مع الغناء في سن 14 عاما، فى الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، بعدها سجلت أسطوانات بصوتها، ووقفت أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم في أول أفلامها (يحيا الحب)، بعد أن غيرت اسمها إلى ليلى مراد، ورغم أدائها التمثيلي الضعيف وقتها، إلا أنها جذبت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي ليضمها في أحدث أفلامه.

مثلت للسينما 27 فيلمًا، ورغم النجاح الكبير الذي حققته ليلى مراد إلا أنها قررت الاعتزال والانفصال عن الفن نهائيًا، وهي في قمة مجدها، وذلك بعد أن أنجبت ابنها الثاني أشرف أباظة، حيث قررت أن تكرس حياتها في خدمة أبنائها وأسرتها، من أجل إنشاء أسرة سليمة، ورغم محاولات المقربين منها في إثنائها عن قرارها، إلا أن الفنانة لم تستجب لكل تلك المحاولات وأصرت على تفضيل أسرتها عن الفن.

واختفت ليلى مراد عن الأضواء فوق الـ40 عامًا، حيث اعتزلت الفن عام 1955، وظلت كذلك حتى وفاتها عام 1995م، ولم تستسلم للإغراءات المادية التى طالما عرضت عليها.