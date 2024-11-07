ظهور كيم كارداشيان بقلادة شهيرة مع فستان جريء جداً...وما علاقة الأميرة ديانا؟

ميرنا وليد - بيروت - سارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على السجادة الحمراء في LACMA Art+Film Gala في لوس أنجلوس، بفستان أبيض جريء ومكشوف بشكل كبير على مستوى الصدر، ووضعت في عنقها قلادة شهيرة كانت تخص الأميرة ديانا، وهي عبارة عن صليب تاريخي مرصع بالألماس.

وكانت كارداشيان قد إشترت القلادة من مزاد سوثبي العلني السنوي عام 2023، ودفعت ثمنها 197000 دولار.

وكانت الأميرة ديانا قد لبست القلادة عام 1987 خلال حضورها Birthright's London charity gala، مع فستان مخملي بنفسجي، ووضعت القلادة لاحقاً في مناسبات أخرى.