ميرنا وليد - بيروت - بعد حوالى الشهر على دخولها القفص الذهبي، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت، ظهرت فيه وهي ترقص مع زوجها بحماسة واضحة، على أنغام أغنية الفنان اللبناني رامي عياش "خليني معاك"، والذي أحيا حفل زفافها.
وكانت ساندي تابت قد دخلت القفص الذهبي، يوم السبت 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكشفت مجلة "هي" عن تفاصيل إطلالة ساندي في حفل زفاف، إذ نشرت مقطع فيديو لأول ظهور لها بفستان الزفاف، الذي اختارته ساندي من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.
وخطفت ساندي الأنظار بإطلالتها التي وصفت بالملكية، إذ جاء الفستان بتصميم رائع وبقصة وتطريزات فاخرة، جعلتها تبدو كالأميرة في يومها الخاص.
كما تزينت ساندي بمجوهرات ثمينة من الماس، أضفت مزيداً من الرقي والأناقة على إطلالتها، واعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال لبنان ساندي تابت ترقص بحماسة على أنغام غناء رامي عياش في حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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