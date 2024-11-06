العرض العالمي الأول لفيلم “سلمى” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المؤتمر الصحفي عن اختيار فيلم “سلمى” للمخرج السوري جود سعيد والممثلة سلاف فواخرجي، لينافس في مسابقة “آفاق السينما العربية” ضمن الدورة الـ٤٥ من المهرجان (١٣ – ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر)، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق البوستر والإعلان الرسمي للفيلم.

وتظهر في بوستر الفيلم سلاف فواخرجي بشخصية “سلمى” التي تشرد بنظرها بعيدًا كأنها تحمل همًا ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه، بينما يقدّم الإعلان الرسمي للفيلم نظرة سريعة تشويقية على العالم الذي يحيط بسلمى. وفي النهاية إهداء لروح المخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد الذي يشهد الفيلم آخر ظهور له.

فيلم “سلمى” يحكي قصة امرأة وحيدة تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين، إما أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كل ما يحمله ذلك من تضحية أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

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الفيلم من إنتاج جود آرت برودكشن، بالمشاركة مع آدامز برودكشن، وهو من إخراج جود سعيد الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ويقوم ببطولة الفيلم سلاف فواخرجي وباسم ياخور والمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد وحسين عباس ومجد فضة ونسرين فندي ومغيث صقر وورد عجيب وحسن كحلوس.