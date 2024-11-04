بالصور- آية سماحة تضج انوثة و جمال بفستان أسود رائع

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية آية سماحة الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بغاية الاناقة، فقد كانت ترتدي فستان أسود ضيق من دون اكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت عايدت آية سماحة شقيقتها الممثلة منة سماحة في عيد ميلادها، من خلال مجموعة صور مميزة تجمعهما، ظهرتا فيها منذ أيام الطفولة ولغاية اليوم، وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلادك دة احلى عيد، اول صاحبة ليا و اول حضن بجد واحلى واحدة في الكوكب، بحبك يا مانجتي".

