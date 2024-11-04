فن ومشاهير

هنا الزاهد بطلة مسرحية الباشا أمام كريم عبد العزيز في موسم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تعاقد الفنان كريم عبد العزيز على بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم "الباشا" من إخراج أحمد الجندي للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالممكلة العربية خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بعدما تواجد كريم عبد العزيز للمرة الأولى في موسم الرياض النسخة الماضية بمسرحية "السندباد" والتي قدمها مع المخرج أحمد الجندي أيضاً.

هنا الزاهد بطلة أمام كريم عبد العزيز

علمت "الخليج 365" أن الفنانة هنا الزاهد تعاقدت على تقديم دور البطولة أمام كريم عبد العزيز في مسرحية "الباشا"، لتسجل هنا الزاهد تواجدها الخامس على التوالي في موسم الرياض، بعدما شاركت في 4 مسرحيات على مدار السنوات الماضية بدأتها بـ"جوازة معفرتة" بمشاركة أحمد فهمي، ومسرحية "ميمو" مع أحمد حلمي، و"كازانوفل" بمشاركة أحمد السعدني ومحمد عبد الرحمن، و"تيت" التي جمعتها بالفنان أحمد حلمي مرة ثانية.
https://www.instagram.com/p/C1mx_uetKlq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C1mx_uetKlq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/C1mx_uetKlq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


يمكنكِ قراءة.. كواليس خروج هنا الزاهد من منافسات دراما رمضان 2025

هنا الزاهد تصور "الشاطر" وتنتظر "ري ستارت"

وفي سياق آخر تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي لعرضه في دور العرض خلال عام 2025، ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى غريب، عادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

كما تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك" وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية، كما تترقب هنا عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة إحدى المنصات الرقمية خلال شهر ديسمبر المقبل.
https://www.instagram.com/p/C5MTWbLs7oa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C5MTWbLs7oa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/C5MTWbLs7oa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرئي أيضاً.. كريم عبد العزيز ومسيرة ناجحة بتجسيد العديد من الشخصيات في السينما

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا