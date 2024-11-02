شكرا لقرائتكم خبر عن 100 موظف لدى الإذاعة البريطانية يتهمونها بالتحيز لصالح إسرائيل في التغطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أكثر من 100 موظف في هيئة الإذاعة البريطانية BBC على عريضة يتهمون فيها الإذاعة بالتحيز لصالح إسرائيل في التغظيات الصحفية والإعلامية للحرب في غزة، والتغظية على جرائم الأحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، ودائمًا ما يتغاضون عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل.

وأفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه في رسالة موجهة إلى المدير العام تيم ديفي، اتهم أكثر من 230 عضوًا في صناعة الإعلام، بما في ذلك 100 من موظفي هيئة الإذاعة البريطانية والعديد من الشخصيات العامة، هيئة الإذاعة البريطانية بمحاباة إسرائيل في تغطياتها الإخبارية وغياب الصحافة العادلة والدقيقة القائمة على الأدلة في تغطيتها للصراع بين إسرائيل وغزة.

وطالب الموقعون في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة من هيئة الإذاعة البريطانية "التغطية دون خوف أو محاباة، وإعادة الالتزام بأعلى معايير التحرير، مع التركيز على الإنصاف والدقة والنزاهة الواجبة، ووضع بعض الالتزامات التي تتضمن:

التأكيد على أن إسرائيل لا تمنح الصحفيين الخارجيين حق الوصول إلى غزة

تسليط الضوء على أدلة غير كافية لدعم الادعاءات الإسرائيلية

توضيح أن إسرائيل هي الجاني في العناوين الرئيسية

تحدي ممثلي الدولة الإسرائيلية في المقابلات وتوجيه أسئلة أكثر صرامه