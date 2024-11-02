بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعة واحدة مضت التعليقات على عمرو يوسف ومي عز الدين يرفعان شعار كامل العدد في موسم الرياض مغلقة

متابعة بتجــرد: رفع النجم عمرو يوسف والنجمة مي عز الدين لافتة كامل العدد طوال أيام عرضه مسرحيته قلبي واشباحه في موسم الرياض المسرحية التي بدأ عرضها يوم ٢٩ من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي وتستمر حتى اليوم (السبت) على مسرح “البوليفارد”.

ويشارك في المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، والمسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز)، ويخرجها محمد محمدي.

وعلى صعيد آخر يواصل عمرو يوسف بدأ تصوير درويش منذ اسبوعين، من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري ومن انتاج محمد حفظي وممدوح السبع و”فوكس للانتاج والتوزيع” و”فيلم سكوير”.

ويشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب وأحمد عبد الوهاب وخالد كمال واسلام حافظ، ويلعب فيه عمرو يوسف دور محتال يتحول الى بطل شعبي بالصدفة.