حلا شيحة تكشف سبب ابتعادها عن الأعمال الرمضانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الفنانة حلا شيحة في ثالث أيام “مهرجان الجونة السينمائي الدولي” حيث تواجدت على “الريد كاربت” لعرض فيلمها الشهير “السلم والثعبان” الذي قدّمته قبل 20 عاماً مع النجم هاني سلامة.

وعبّرت حلا في تصريحات لها على هامش العرض الخاص للفيلم عن سعادتها بعرض النسخة المرمّمة منه في “مهرجان الجونة” هذا العام، مشيرةً إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة لمشاركتها في هذا الفيلم، وكونها شكّلت جزءاً من نجاحه.

وقالت حلا: “مبسوطة إن الفيلم بيتعرض في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي… وسعيدة إنه بيتقدم مع أفلام كتير جميلة نفسي أحضرها كلها… وفرحانة في الجونة وحاسة إن النهاردة يوم عيد بالنسبة لي”. وأضافت: “كنت حاسة وأنا بقدم دور “ياسمين” في الفيلم أن البنت دي أنا… مع إنها مش شخصيتي خالص… وأنا صغيرة كنت بنتقد أدائي في الدور دا… بس لما كبرت حسيت إنه كان حلو… وكلام الحب كان حقيقي بجد”.

وعن مشاهد رقصها في الفيلم، قالت حلا: “أنا بحب الرقص طول عمري وهو من هواياتي”.

وعن إمكانية مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل، قالت حلا شيحة: “لم أتعاقد على مسلسلات لرمضان 2025… وفي المطلق لا أحب العمل في شهر رمضان لأنه شهر الروحانيات”.

حلا شيحة شاركت في موسم رمضان الماضي 2024، ببطولة مسلسل “إمبراطورية ميم”، الى جانب: خالد النبوي، مايان السيد، إلهام صفي الدين، هاجر السراج، منى زاهر، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، محمود حافظ، يارا عزمي…، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه حول شخصية “مختار”، الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الـ6 عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي الوقت نفسه يختار بين مَن أحبها، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كل الاتجاهات.