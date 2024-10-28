هكذا عبرت أروى جودة عن سعادتها بلقاء محمود حميدة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها أحدث ظهور لها على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت آروى صورتها مع محمود حميدة، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من أبرز ما لدي في حفل الافتتاح التقاط صورة مع الوحيد محمود حميدة".

كشفت الفنانة أروى جودة، تفاصيل حفل زفافها المنتظر، خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" من الجونة، قائلة: "زفافي هيكون بسيط جدا، وممكن أعمل كذا عشاء وكذا ريسيبشن.. ومش الفرح اللي نقعد بقا حرنين، ونرقص فيه لحد خمسة الصبح" .

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.