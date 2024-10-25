فن ومشاهير

محمود البزاوي يحتفل بفوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمود البزاوي، بتتويج فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 7-6.

ونشر البزاوي، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مبروك يا أهلي وهارد لك للزمالك".

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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