محمود البزاوي يحتفل بفوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.

احتفل الفنان محمود البزاوي، بتتويج فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 7-6.

محمد يوسف

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