شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لأشهر الأعمال المصريه واليابانيه والعالمية بدار الأوبرا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة حفل بعنوان "مصر واليابان معا لروابط أعمق ومستقبل مشرق" بمشاركة نجوم العزف والغناء الأوبرالي فى البلدين وهم الباص باريتون توموسوجى ماساشي، الباريتون كوريهارا تاكاكى، الباص رضا الوكيل، التينور عمرو مدحت، صوليست الكمان ياسر الصيرفي وعازف البيانو تاداشي سويناجا وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 25 اكتوبر على المسرح الصغير.

ويتنوع برنامج الحفل مابين مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية والموسيقى التقليدية اليابانية وكذلك الموسيقى المصرية العربية منها حلاق اشبيليه لروسيني ، كارمن لجورج بيزيه، آكسير الحب ودون باسكوال لدونيزيتي، سوناتا الفيولينة والبيانو لديبوسي ، بالاد رقم 2 لفرانك ليست، أغنية الشاطئ لناريتا، القمرعلى القلعة المدمرة لتاكى، يتدفق كالنهر لميتاكى وأغنية الحلوة دى للموسيقار سيد درويش.