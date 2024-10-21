مراد يلديريم وزوجته إيمان الباني يمضيان أوقاتاً مليئة بالحب في إسبانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - نشرت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني زوجة النجم التركي المعروف مراد يلديريم صوراً وفيديوهات مميزة تجمعهما بعد أن قاما بتوثيقها من رحلتهما الأخيرة إلى برشلونة في إسبانيا حيث ظهرا وهما يمضيان أوقاتاً رائعة وسط مناظر طبيعية خلابة. وعلقت إيمان الباني على هذه الصور والفيديوهات بعبارتي "مع الحب" لزوجها مراد يلديريم. واللافت أنهما اعتمدا نفس الإطلالة بملابس باللون الأسود.

لحظات رومانسية للزوجين مراد يلديريم وإيمان الباني من برشلونة

وكانت أجواء الصور والفيديوهات من برشلونة التي نشرتها إيمان الباني مع زوجها مراد يلديريم ونظراتهما المتبادلة كفيلة للتعبير عن مدى الحب الكبير الذي يعيشانه. كذلك نشرت إيمان الباني فيديوهات التقطها زوجها لها بعدسته وهي تبتسم له من أحد مطاعم المدينة حيث كانا يتواجدان.

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من أنجح الزيجات في الوسط الفني التركي

ويعد زواج مراد يلديريم وإيمان الباني من أنجح الزيجات في الوسط الفني التركي. ولا يوفر مراد فرصة للإشادة بها. ودائماً ما يتحدث مراد يلديريم عن زوجته بحب وإعجاب في كل مقابلاته. وفي إحدى المرات تحدث عن لقائه الأول بإيمان قائلاً إنه يعجز عن إيجاد الكلمات لوصف شعوره عندما تعرف إليها، وأكمل أنها أسرت قلبه من النظرة الأولى. وكان يشعر كما قال وكأنه يعرفها منذ سنوات. مؤكداً أن هذا الأمر حدث مرة واحدة في حياته وذلك عند لقائه بزوجته إيمان الباني.

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مراد يلدريم وإيمان الباني يحتفلان بيوم ميلاد ابنتهما ميراي



ومؤخراً شاركت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني زوجة النجم التركي المعروف مراد يلديريم عبر حسابها على إنستغرام صوراً تجمعها بزوجها وابنتهما ميراي بمناسبة احتفالها وزوجها بيوم ميلادها الثاني، وسط الطبيعة بأجواء سعيدة ملونة في حديقة مليئة بالأشجار ومزينة بالبالونات بألوان الوردي والأبيض والبنفسجي والبرونزي. وقد أظهرا وجه ابنتهما بملامح واضحة خلافاً للعام الفائت حيث أخفيا ملامح وجهها في عامها الأول.

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حفلا زواج لـ مراد يلدريم وإيمان الباني

وكان مراد يلدريم وإيمان الباني تزوجا عام 2016 بحفلي زفاف في بلدي كل منهما، الحفل الأول تمّ في أحد فنادق إسطنبول في تركيا بلد مراد بحضور العائلة والأصدقاء. فيما تم حفل الزفاف الثاني في المغرب بلد إيمان وسط الأجواء والطقوس المغربية. وجرى الحفل في قصر المؤتمرات في الصخيرات. واللافت أن مراد يلدريم أشرف بنفسه على تحضيرات حفل الزفاف مع المنظمين. وظهرت إيمان في حفل زفافها بإطلالات عدة في القفاطين. ودخلت إيمان قاعة الحفل على إيقاع الزفة المغربية التقليدية على وقع غناء الفنان عبدو الصويري.

ويحب مراد يلدريم زيارة المغرب باستمرار حيث ينشر وإيمان عبر حسابيهما على إنستغرام عدداً من الفيديوهات وهما يتنزهان في أماكن مختلفة من المغرب.

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