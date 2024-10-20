إلهام علي لسيدتي خريف القلب قدمناها بهويتنا السعودية وهذه رسالتي لمنتقدي برنامجي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - أثناء تواجدها بحفل إطلاق المسلسل السعودي "خريف القلب" وهو أول عمل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية، تحدثت الفنانة إلهام علي لسيدتي عن المسلسل قائلة: "مسلسل خريف القلب هو عمل من 90 حلقة يشارك فيه نخبة من النجوم على رأسهم الفنان عبد المحسن النمر، إبراهيم الحربي، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، هند محمد، ومروة محمد، بالإضافة إلى فريق كامل متكامل، وهنالك خليط بهذا العمل بين تركيا وكذلك من العرب ومن جميع الجنسيات، إضافة إلى الفريق السعودي". وأضافت إلهام قائلة: "وتكاتفنا بصنع هذا العمل وهو عبارة عن قصة إنسانية عالية جداً إضافة إلى قصص اجتماعية نعيشها بحياتنا اليومية، وهو عمل مقتبس من قصة تركية، لكن قدمناها بهويتنا السعودية وبلوننا الخاص.

وعن توقعاتها للعمل قالت إلهام: إن شاء الله نكون قد استطعنا أن نوصل العمل للمشاهد بالشكل المطلوب، وأتوقع أن المسلسل ستكون له متابعة وأصداء جميلة، لأننا كمشاهدين نميل ونحب هذه النوعية من الأعمال ولديّ اعتقاد بذلك لأن الأحداث تدور حول قصة إنسانية ونحن كجمهور عاطفي نحب هذا النوع من الأعمال".

جديد إلهام علي القادم من الأعمال

وكشفت الفنانة إلهام علي عن أعمالها الجديدة التي تقوم بالتحضير لها خلال الفترة القادمة قائلة: "لدي أعمال كثيرة الفترة القادمة منها مسلسل سيُعرض برمضان 2025 بإذن الله ونقوم بالتحضير له بشكلٍ مكثف وهو سبب اختفائي الفترة الأخيرة عن السوشيال ميديا، كذلك هنالك عمل سأبدأ بتصويره بعد شهر رمضان، وهو مسلسل قصير ويُعد بالنسبة لي من أهم التجارب التي كنت أحلم بها، وهو من كتابة ياسر مدخلي وكُتب بسنة 2020، وسيرى النور بإذن الله في 2025، يتحدث عن محامية سعودية تدافع عن النساء المظلومات، وسأقوم بتجسيد دور المحامية، وجداً سعيدة أن المسلسل أخيراً سيُرى، ويُعد من أهم أعمالي الفترة القادمة و متحمسة جداً له".

انتقاد برنامج "الحب أعمى"

وعند سؤالنا لها، ماذا تقول لمن انتقد برنامجها الذي تقدمه مع زوجها الفنان خالد صقر؟ قالت إلهام: "كل النقد الذي وصلني عن برنامج "الحب أعمى" بالنسبة لي -بعيداً عن القذف طبعاً- أتوقع لا يأتي إلا من باب المحبة والغيرة علينا، وأتمنى أن نمثل بعضنا خير تمثيل، وحقيقة هذه تجارب عالمية، فاليوم كما نحن نستقبل العالم في أرضنا نحن اليوم دورنا أن ننطلق للعالم ليتعرف علينا، ونحن كمقدمين للبرنامج أو ممثلين يمكن أقدم دور شر لا يحبه الجمهور لكنه مجرد دور ووظيفة أقدمها".

وواصلت إلهام وقالت: في البرنامج قدمنا أنا وخالد صقر نفسنا بشكل راقي جداً، لم نخدش حياء أحد، والتقينا بإخوان عرب، وساهمنا بتسليط الضوء على مفهوم الزواج، وخصوصاً بعد ما شهدنا العزوف الفترة الأخيرة عن مبدأ الزواج، ومن خلال هذه التجربة العالمية نقلنا ثقافتنا للعالم، ونوصل رسالة أن الأهم هو الجوهر، وهي الفكرة العامة للبرنامج.

وأضافت إلهام قائلة: قد أتفهم تحفظ البعض عن الفكره لكن أسر المشاركين موجودون، وهنالك رجل دين يزوج العالم على سنة الله ورسوله وهذا هو المهم والحمد لله، ردة فعل الأجانب كانت عالية جداً اليوم يتحدثون عنا كعرب، وخرجنا من عباءة المشاكل، وأوضحنا أننا كعرب نحب الحب والاحترام ونحب العائلة بالدرجه الأولى".

رسالة إلى زوجها الفنان خالد صقر

وعن سؤالنا لها ماهي الرسالة التي توجهها إلى زوجها الفان خالد صقر؟ قالت إلهام علي: "أقول ياليت كل الناس خالد وأقول له الله يحفظك موفق في عملك، وهو حالياً مشغول بتصوير عمل له، وهو دائماً يكون متواجد معي بكل نجاحاتي وأعمالي، ولكن لظروف التصوير لم يتمكن اليوم من الحضور"، واختتمت إلهام وقالت: "الله يوفقك ولله لا يخليني منك".

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