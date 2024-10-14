مارغو روبي تستعرض حذاءها الخاص بالحمل .. إليكم سعره

ميرنا وليد - بيروت - إستعرضت الممثلة الأسترالية مارغو روبي أسلوبها الخاص بالأمومة وهي تنتظر وصول طفلها الأول.

بدت روبي البالغة من العمر 34 عاماً، متألقة مؤخراً بفستان أسود طويل سلط الضوء على بطنها المتنامي أثناء مغادرتها ستوديو التحرير في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.

لكن المعجبين انبهروا بتفصيل واحد في ملابسها، وهو زوج من الأحذية المسطحة الشبكية المريحة من Alaïa.

تتميز أحذية الباليه المسطحة ذات شبكة باللون الأسود بنسيج شبكي ومقدمة مدببة قليلاً.

وكانت الأحذية، التي تباع في العديد من الأنماط المختلفة من أحذية الباليه المسطحة إلى الأحذية الرياضية إلى الأحذية بدون كعب، من المفضلات لدى المشاهير في العام الماضي.

تم رصد كل من كورتني كارداشيان، دوا ليبا، صوفيا ريتشي، جينيفر لورانس، وداكوتا جونسون، وهم ينتعلون الأحذية التي تقدمها ALAÏA، والتي تأتي بسعر باهظ يبلغ 1150 دولاراً.

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