شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشيد بـ ويجز فى حفلها الثاني ضمن فعاليات ليالى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة أنغام بمطرب الراب ويجز بحفلها فى المتحف المصرى الكبير ضمن فعاليات ليالى مصر.

وقالت أنغام، "ممكن يكون الجيل الجديد حاليًا اللي عمرهم من عمر أولادي ذوقهم مختلف في المزيكا، ولكن بأحس إنى قدرت أوصلهم وبفرح لما بلاقي الشباب دول حافظين الأغاني بتاعتي، وفي الحفل معانا فى وسط الجمهور فنان مصرى شاطر من أهم مطربي مصر ويجز"، وسرعان ما حصدت تلك الكلمات على تفاعل كبير من قبل الجماهير الذي طالبها بالسماح له للصعود على خشبة المسرح.

وقدمت النجمة أنغام ليلتين من ليالي العمر في المتحف الكبير ضمن فعاليات ليالي مصر، شهدتا إقبالا كبيرا من الجمهور، ليس فقط على حجز تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي، وإنما أيضا من خلال تفاعلهم الشديد معها خلال الحفل، حيث قدمت لهم ما يقرب من 30 أغنية متنوعة ما بين الطرب والرومانسية.

وأطلت النجمة أنغام في ليلة أسطورية على جمهورها من داخل المتحف المصري الكبير خلال الحفل التي أحيتها ضمن حفلات "ليالى مصر"، بإطلالة أنيقة حيث سحرت العيون وارتدت خلالها فستانا أسود مزينا بالخيوط الفضية، ما جعلها تظهر بشكل جذاب وأنيق على المسرح.



وجاء تصفيق الجمهور الحاد مع أنغام وتفاعلهم وتأثرهم الشديد معها بالتحديد أثناء تقديمها أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، الذي قامت بطرحه على المنصات الموسيقية الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

ولم يقتصر الحضور على جمهور أنغام فقط، إنما كان هناك تواجد لعدد من الفنانين والإعلاميين، مثل أحمد الشامي وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، ونهلة الحاجري زوجة النجم محمد حماقي ووالدتها فاطمة درة والإعلامي سيف زاهر، وغيرهم.

وتفاعل جمهور حفل النجمة أنغام مع أغنياتها خلال الحفل الذي أحيته على مسرح المتحف الكبير ضمن حفلات "ليالى مصر"، خاصة في أثناء غنائها أغنية "خليك معاها" التي أبدعت أثناء غنائها، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً.

فيما شهد الحفل الثاني إقبالا جماهيريا استثنائيا أيضا، وجاء الحفل مبهرا وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث قدمت أنغام أغانى ألبومها الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا، واستمر الموسيقار هانى فرحات فى تقديم إبداعه الموسيقى الذى زاد الحفل بهجة وتألق، وبدأت النجمة أنغام حفلها بالمتحف المصري الكبير، ضمن حفلات ليالي مصر الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأغنيتها "وبقالك قلب" ضمن أغانى ألبومها الأخير "تيجي نسيب".