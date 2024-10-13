شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تتعاون مع محمود هلال وشيندي خليل في "سكر مصر" وتستعد لطرحها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة شذى لطرح أغنية جديدة الأيام المقبلة تحمل اسم "سكر مصر"، وتتعاون في الأغنية مع محمود هلال بالكلمات والألحان، كما تتعاون فيها مع الموزع شيندي خليل.

يذكر أن شذى طرحت قبل أيام أغنية جديدة تحمل اسم "ناجحة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية وهى من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أحمد عبد السلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.

وتعيش شذى حالة من النشاط الفني، حيث طرحت أخيرا عددا من الأغنيات الناجحة، منها أغنية "اخلع"، والتي طرحتها أبريل الماضي، من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

وطرحت شذى أيضا أغنية بعنوان "اللي ما يتسموا"، وهي كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم.

وسبق أن طرحت شذى أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، بالإضافة إلى أغنية «إجمدي» من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.