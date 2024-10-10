شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حديثها حول زواج شقيقتها من طليقها.. شوق الموسوي تتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الكويتية شوق الموسوى التريندات مؤخراً عقب تطرقها فى أحد البرامج على السوشيال ميديا حول حقائق عن حياتها وحكايات بصورة صدمت متابعيها، وذلك حينما صرحت بخصوص زواج شقيقتها من طليقها وهي تبكي أثناء استرجاعها ذكريات تلك القصة.

قصة زواج شقيقتها من طليقها

الفنانة الكويتية شوق الموسوي قالت: "أختي جت تقولي، أنا تزوجت طليقك، وتقول لي سامحيني، إحنا من أم واحدة، وربما لا يعلم الكثير أنها أكتر واحدة من أخواتي وقفت معاها ودلعتها"، واستمرت في توجيه كلامها لها قائلة : "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غير طليقي".

رد فعلها حول الأمر

وأضافت حول ذكرياتها مع تلك الواقعة: "يومها كسرت البيت كله، انهارت نفسيتي، كنت آخد علاج نفسي خلي العالم يدري ما يهمني، كنت باخد كورتيزون، ونفسيتي تحت الصفر ونوم ما كنت أنام، أكل ما كنت أكل، كنت فقط أخد بس حبوب منومة وأنام، آبي أنسى ومخي ينسى، بدي أتخلص من الحياة ومن الواقع".