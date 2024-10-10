عاجل.. هان كانج تتوج بجائزة نوبل للأدب

ياسر رشاد - القاهرة - توّجت هان كانج، الكاتبة الكورية الجنوبية، منذ لحظات، بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024، ومنحت الجائزة عن كتاباتها الشعرية التي تواجه الصدمات التاريخية والقواعد المجتمعية غير المرئية، وتكشف عن هشاشة الحياة البشرية، وأصبحت بأسلوبها الشعري والتجريبي مبتكرة في النثر المعاصر.



هان كانج ولدت في 27 نوفمبر 1970 في مدينة جوانججو الكورية الجنوبية قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى سيول العاصمة الكورية، وهي تنتمي لعائلة أدبية، فوالدها كان روائيًا مشهورًا، وكرست نفسها أيضًا للفن والموسيقى، وهو ما ينعكس في إنتاجها الأدبي كله، وفازت بجائزة مان بوكر الدولية في عام 2016 عن روايتها النباتية.

يذكر أن جائزة نوبل في الأدب هي جائزة سنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي و«أظهر مثالية قوية» حسب وصف ألفرد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة. تفتح الجائزة، الأعرق والأكثر إعلامية وشهرة في العالم، للفائز بها أبواب العالم وتسلط الضوء على المؤلف وعمله، ما يتيح له ترويجاً على نطاق عالمي واعترافاً دولياً.

تكرم الجائزة أساساً الروائيين والشعراء والكتاب المسرحيين، غير أن قائمة الفائزين تشمل أيضا ثلاثة فلاسفة (رودلف أوكن وهنري برجسون وبيرتراند راسل) ومؤرخ (تيودور مومسن) ورجل دولة (ونستون تشرشل لخطاباته السياسية). وفي 2013، أصبح آليس مونرو أول كاتب شبه متخصص في القصص.

وتأخذ الجائزة في بعض الأحيان أبعاداً سياسية، كالوقوف في وجه الدول الشمولية، فقد فاز بالجائزة عدة كتاب منفيين أو معارضين ممنوعين من النشر في بلدانهم. يدخل في هذه الخانة كل من ميجل أنخل أستورياس وبوريس باسترناك وبابلو نيرودا وألكسندر سولجنيتسين وجاو كسينغجيان.

