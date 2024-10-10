شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الجريمة The Night Agent يثير الجدل بتجديد مبكر للموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من تأجيل عرض الموسم الثاني الى عام 2025، حصل مسلسل الجريمة The Night Agent على تجديد مبكر للموسم الثالث من قبل صناع العمل الذي يطرح عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن مسلسل The Night Agent حصل على تجديد للموسم الثالث من 10 حلقات قبل ظهورالموسم الثاني.

كان من المقرر في الأصل إصدار الموسم الثاني من المسلسل في عام 2024، ووفقاً للتعديلات الأخيرة سيُعرض في شتاء عام 2025، أي بعد عامين تقريبًا من طرح الموسم الأول في 23 مارس 2023، بعد النجاح الذي حققه في الموسم الأول الذي وصل إلى 98.2 مليون مشاهدة في أول 91 يومًا له وحجز مكانًا في قائمة نتفليكس لأفضل 10 مسلسلات.

تدور أحداث رواية The Night Agent أو العميل الليلى حول البحث عن جاسوس روسي داخل البيت الأبيض، وما يفعله عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذى ينبغى عليه أن يشكك في كل شيءوألا يثق فى أى أحد.

