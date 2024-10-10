شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Deadpool & Wolverine يحقق مليار و331 مليون دولار منذ يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Deadpool & Wolverine بطولة ريان رينولدز وهيو جاكمان، إيرادات وصلت إلى مليار و331 مليونا و689 آلاف دولارعالميًا فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 26 يوليو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 633 مليونًا و890 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و697 مليونًا و798 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.

ورغم حجم الإيرادات الضخم حصل فيلم Deadpool & Wolverine على تقييمات وصلت إلى 78% من قبل 389 ناقدا عالميا، و95% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وهو تقييم سيئ من قبل نقاد السينما.