محمد هنيدي ينهي خلافه مع محمد فؤاد

كشف الفنان محمد هنيدي عن العديد من الأسرار الشخصية في حياته وذلك خلال البرومو في برنامج "مع نزار الفارس"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر فضائية الرابعة tv.

وتحدث محمد هنيدي عن خلافه مع المطرب محمد فؤاد، وأعلن "هنيدي" عن موافقته للصلح وأبدى رغبته في الحديث مع محمد فؤاد مجدداً مرة أخرى.

وأوضح "هنيدي"، أنه لم يفكر في الصلح بين شركة روتانا والمطربة شيرين عبد الوهاب لحل الأزمة الأخيرة التي دارت بينهما مؤخراً بعد حذف الشركة عدة أغاني لها من ألبومها الجديد.

محمد هنيدي: "لو كنت كرستيان رونالدو لمدة يوم واحد"

كما سأل نزار الفارس محمد هنيدي، "لو كان مكان كرستيان رونالدو لمدة يوم واحد ماذا يفعل بجورجينا"، كما دار الحديث عن الزعيم عادل إمام وهل نجح هنيدي أن يكون خليفته على الشاشة.

وأختتم الفنان محمد هنيدي، أنه يتمنى تقديم دويتو غنائي مع المطرب أوكا، فهو يحب أغانيه ويسمعها في جميع الأوقات.

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