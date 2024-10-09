ياسمين رئيس تكثّف نشاطها الفني بثلاثة مسلسلات وفيلم

بمجرد ما إن عادت الفنانة ياسمين رئيس من إجازة شهر العسل حتى بدأت بتصوير عدد من الأعمال الفنية لتدخل موسماً فنياً مميزاً حيث تشارك في ثلاثة مسلسلات يُعرض اثنان منها في رمضان، كما تنتظر عرض فيلم والبدء بتصوير آخر.

وتخوض ياسمين موسم رمضان المقبل بـ مسلسل "جودر 2" الذي انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها فيه وتشارك في بطولته بجوار ياسر جلال ونور اللبنانية وعدد من النجوم، أما المسلسل الثاني فقد تعاقدت عليه أخيراً وستبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة، وهو يحمل عنوان "قتل اختياري"، من تأليف محمد السوري، ويناقش مشكلات الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابين بمتلازمة "داون".

وتواصل ياسمين حالياً تصوير مسلسلها الثالث "رقم سري"، والذي لم يُحدّد بعد موعد عرضه حيث من المنتظر أن يُعرض في موسم الشتاء المقبل ما لم تتخذ الشركة المنتجة قراراً بعرضه في رمضان، لتكون ياسمين رئيس أول فنانة تخوض دراما رمضان بثلاثة أعمال بطولة.

وفي جانب آخر، بدأت ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ويشارك في بطولته: كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح ومريم الجندي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، في حين تنتظر عرض فيلم "الفستان الأبيض"، والذي طُرح أخيراً البرومو الرسمي له، ويشارك في المسابقة الرسمية لـ"مهرجان الجونة السينمائي" بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة من 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري الى 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويُعدّ "الفستان الأبيض" أول إنتاج مشترك بين "فيلم كلينك" للمنتج "محمد حفظي" و"ذا بلانيت ستوديوز" للمنتج "طارق نصر"، وتشارك في الإنتاج الفنانة "ياسمين رئيس". والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة: أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، مع ظهور خاص لكلٍ من: أروى جودة، إنجي أبو السعود، وميمي جمال.

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