"Watch it" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "6 شهور"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت منصة "Watch it" البوستر الرسمي لمسلسل "6 شهور"، ومن المقرر عرضه قريبًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "واتش ات" البوستر من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق الحساب: "أخيرًا اللي كلنا كنا مستنينه وصل، البوستر الرسمي لمسلسل "6 شهور" من إنتاجات #WATCHIT الأصلية، يُعرض قريبًا وحصريًا".

ويعتبر مسلسل 6 شهور، أول بطولة مُطلقة للفنان الصاعد نور النبوي، وهذا استعدادا لعرضه قريباً على المنصة.

والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما. ويشارك في بطولته نور إيهاب ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف.

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