ياسر رشاد - القاهرة -

تواصل مسرحية "مش روميو وجوليت"، نجاحها على خشبة المسرح القومي، في التاسعة مساء يوميًا ما عدا الثلاثاء والأربعاء.

أسعار تذاكر مسرحية مش روميو وجوليت

تنقسم أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات وهما : -

الفئة الأولى: ١١٠ جنيه

الفئة الثانية: ٨٠ جنيه

الفئة الثالثة: ٦٠ جنيه

ويأتي حجز التذاكر من المسرح فقط، ولا يوجد موقع الكتروني له.

مسرحية مش روميو وجوليت

وكان افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "مش روميو وجوليت"، يونيو الماضي، على خشبة المسرح القومى بالعتبة.

أبطال مسرحية مش روميو وجوليت



مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهى قصة مستوحاه من روميو وجوليت لوليام شكسبير، بطولة للفنانين "علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد ".

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صغوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.