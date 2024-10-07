فن ومشاهير

أصالة تهنئ مصر بذكرى انتصارات أكتوبر: “لكِ دائماً مني كل الحب”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة أصالة بذكرى انتصارات أكتوبر، موجهة تهنئتها لشعب مصر العظيم، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وكتبت: “كل عام ومصر العظيمة الحاضنة الآمنة بخير واستقرار وتقدم”.

وأضافت أصالة في رسالتها المؤثرة: “يا أطيب القلوب يا أهل مصر، يا موطني، أحبتي وسكني، يا غالية وأهلك الغالين. يا حنونة يا حبيبة، لكِ دائماً مني كل الحب الذي منك ارتوى ولكِ يعود”.

واختتمت قائلة: “يا مصر لكِ الولاء والانتماء وكل التقدير والامتنان، يا غالية، يا عالية، يا طيبة”.

يُذكر أن أصالة قد أحيت مؤخراً حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي، حيث قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بحماس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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