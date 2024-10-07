محمد ثروت يحتفل بيوم ميلاده.. وتامر حسني أول المتواجدين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - احتفل الفنان محمد ثروت بيوم ميلاده، برفقة أصدقائه وعائلته، ونشر عدداً من الصور أثناء الاحتفال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

محمد ثروت يحتفل بيوم ميلاده

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بكلمات رومانسية زوجة محمد ثروت تحتفل بيوم ميلاده

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أعمال ينتظرها محمد ثروت

نشر محمد ثروت عدداً من الصور من خلال حسابه على "إنستغرام"، وهو يحتفل بيوم ميلاده مع زوجته وابنه وأصدقائه، وكان أبرز الحضور النجم، والفنان باسم سمرة وغيرهم، وعلَّق على الصور قائلاً: "أحلى احتفال مع لأحلى ناس شكراً لكل إللى نوروني وشكراً يا تموره يا جدع".كانت السيدة منى احتفلت بيوم ميلاد زوجها الفنانمن خلال نشر صورة جمعتهما عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلَّقت عليها قائلةً: "كل سنه وانت طيب يا حبيبي وناجح دايماً عقبال 100سنه سعادة ونجاح وصحة ربنا يخليك لينا يا حبيبي العمر كله ليك ويحفظك ويحميك ودايما كده مفرح الناس كلها وبترسم الضحكة على وشوش الناس ويباركلنا فيك يا أبويا وأخويا وحبيبي بحبك".ويتعاون الفنان، مع الفنان تامر حسني، لأول مرة من خلال فيلم "ري ستارت"، والذي انطلق تصويره مؤخراً، تمهيداً لطرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث ينتمي إلى الأفلام الكوميدية.

وعلمت "الخليج 365" أنّ محمد ثروت سيُجسد خلال أحداث "ري ستارت" دور شقيق تامر حسني، ويواجهان سوياً العديد من المواقف الكوميدية، بناءً على المواقف المختلفة، ويُشارك في بطولة فيلم تامر حسني الجديد، بجانب محمد ثروت، كلّ من هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، السيد أسامة وآخرون، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

يشارك الفنان محمد ثروت بفيلم "موسم حصاد الكاكا" بطولة النجم الإسباني إنريكي أرسي، الذي يتم تصويره حالياً تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويُشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين مثل محمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ومحمد عبدالعظيم، بالإضافة إلى النجم العالمي إنريكي أرسي والنجم التونسي نجيب بلحسن، وإنتاج محمد عماد ومحمدالكومي، وتأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

كما يشارك "ثروت" في فيلم "روكي الغلابة"، والذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال الأشهر القليلة المُقبلة، والفيلم بطولة محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمدالجندي، ومن المُقرر طرحه في دور السينما خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي، تحديداً في شهر يناير المقبل.

أيضاً يستأنف تصوير فيلم "اتنين في واحد" مع سامح حسين، الفيلم بطولة سهرالصايغ، محمد جمعة، عبير صبري، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد فتحي عبدالمقصود ومحمد أبوالسعود، وإخراج أحمد عبدالعال.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شقيقين، وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهما من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده، والثاني عاش طفولةً مرفهةً؛ حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها؛ فكانت تصرف ببذخ شديد، وكان أول المستفيدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف في الأموال، ويتناول الفيلم قصةً جديدةً على السينما المصرية.

يمكنكم متابعة ما مصير الجزء الثاني من فيلم بنك الحظ؟

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