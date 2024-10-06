محمد فؤاد يرفع علم مصر في كندا: “يا أغلى اسم في الوجود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري محمد فؤاد، ليلة أمس، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان فنون الشرق الأوسط في دورته الأولى بمدينة ميسيسوجا الكندية، وسط حضور جماهيري كبير.

بدأ فؤاد الحفل بأغنيته الشهيرة “يا أحلى اسم في الوجود يا مصر”، وهو يرفع علم مصر ويلتف به، ما أشعل حماس الجمهور المصري والعربي الذي شاركه ترديد كلمات الأغنية بكل حماس.

يعد مهرجان فنون الشرق الأوسط، الذي يُنظم للمرة الأولى في أمريكا الشمالية، فرصة لتعزيز التواصل بين الجاليات العربية والمجتمع الكندي، من خلال ندوات ثقافية ومعارض فنية تهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي العربي.

وكان محمد فؤاد قد أحيى مؤخرًا حفلي زفاف، حيث غنى في زفاف ابن شقيقه عبد العزيز، وزفاف ابنه عبد الرحمن، مقدمًا أغانيه الشهيرة “يا أصلي” و”كامننا” وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما سبق أن شارك فؤاد في مهرجان العلمين بحفل ضخم تحت شعار “كاسيت 90″، حيث حقق نجاحًا كبيرًا وأشاد به الجمهور.