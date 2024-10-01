حقيقة خلاف أحمد العوضي مع بيومي فؤاد

القاهره - الخليج 365
انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن خلاف بين الفنانين أحمد العوضي وبيومي فؤاد بسبب فيلم "الإسكندراني"، الذي عُرض في الموسم الشتوي الماضي وتصريحات الأخير بأنه البطل الرئيس في الفيلم.
وخلال لقائه ضمن برنامج "mirror" الذي يقدّمه الإعلامي خالد فرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى العوضي أن يكون هناك خلاف بينه وبين بيومي فؤاد، مؤكداً أن ما تمّ تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه يحق لكل فنان أن يرى نفسه بطلًا في العمل الذي يقدّمه، لكن في الحقيقة "بكر الإسكندراني" هو بطل الفيلم، قائلاً: "الحقيقي إن الناس عارفة ومش محتاجين نتكلم".
وتدور أحداث فيلم "الإسكندراني" حول شخصية "بكر الإسكندراني"، الذي يجسّده الفنان أحمد العوضي، حيث يختلف مراراً مع والده ويضطر للسفر خارج البلاد لكنه يعود أقوى، ويتعاون معه، والفيلم هو بطولة: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، عصام السقا، محمد رضوان، محمود حافظ...، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.
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