شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر على الوسط الفني.. وفاة زوجة إسماعيل فرغلي وشقيقى مجدى أحمد علي وإيساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر الحزن في الأيام الأخيرة على الوسط الفني بعد حالات الوفاة التي شهدها والتي كان منها وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلى، وتم تشييع جنازتها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتلقى عزاءها الفنان إسماعيل فرغلى غدًا الإثنثن بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، كما رحلت أرملة المخرج يوسف شاهين كوليت فافودون عن سن 95 سنة، حيث كشفت المخرجة ماريان خوري، عن وفاة زوجة المخرج الراحل الكبير يوسف شاهين من خلال حسابها على موقع فيس بوك، إذ كتبت: "ورحلت رفيقة درب يوسف شاهين، كوليت فافودون عن سن 95 سنة".



مجدى أحمد على

كما أفجع الموت المخرج مجدى احمد على في شقيقه، حيث أعلن المخرج مجدي أحمد علي من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن وفاة شقيقه ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها : " علي.. أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي.. سبقني ومشي.. مع السلامة ياقلب أخوك"، كما فوجئ الوسط الفني يوم الأربعاء الماضى بوفاة نماذى جبل شقيق الفنان ايساف.