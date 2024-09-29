"كان قريب من ربنا بطريقة تقشعر البدن".. ماذا قال عمرو دياب عن علاء ولي الدين ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين الذي ولد في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر ورحل عن عالمنا يوم 11 فبراير عام 2003.

ويعد الراحل علاء ولي الدين من أبرز نجوم الكوميديا بفترة التسعينيات وتعاون مع عدد من أبرز نجوم الكوميديا بهذا التوقيت والذين كان يتنبأ لهم بمستقبل باهر منهم الفنان محمد هنيدي والفنان علاء مرسي والفنان صلاح عبدالله، إلا أن القدر اختار علاء ولي الدين ليرحل في هدوء وسط حالة من الحزن

وكان من أبرز النجوم الذين تعاون معهم الراحل علاء ولي الدين، النجم عمرو دياب ومشاركته بطولة فيلم "ايس كريم في جليم" عام 1992، وحرص عمرو دياب على المشاركة في مراسم الجنازة وحضور العزاء، وقام الهضبة بوصف علاء ولي الدين على حد قوله بـ "أجمل الفنانين اللي عاشرتهم".

وتحدث النجم عمرو دياب في مقطع فيديو عقب رحيل الفنان علاء ولي الدين عنه قائلا: " من أعظم وأجمل الفنانين اللي عاشرتهم في حياتي، وانا عاصرته في أيام جميلة روحنا عملنا عمرة سوا انا وهو وشوفته قد ايه قريب من ربنا بطريقة يقشعر لها البدن، الله يرحمه ربنا اختار أجمل وأحلى وأطيب فنان في العالم العربي على الإطلاق".

فيلم "عربي تعريفة" للمخرج عمرو عرفة هو آخر الأعمال التي شارك بها علاء ولي الدين الذي وافته المنية قبل الانتهاء من تصويره.

يذكر أن آخر أعمال علاء ولي الدين على شاشة السينما كانت بفيلم "إبن عز" عام 2001 للمخرج الكبير شريف عرفة.

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