بعد وفاة ابنهما.. وفاء عامر تواسي إسماعيل الليثي وزوجته وتقبل رأسها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة وفاء عامر وهي تواسي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وزوجته بعد وفاة ابنهما رضا الذي وافته المنية إثر سقوطه أعلى أحد الشرفات وسط حالة من الحزن انتابت الوسط الفني.

وظهرت "وفاء" وهي تقبل رأس والدة الطفل الراحل رضا ولم تتمالك دموعها متأثرة برحيله، إلى جانب مواساتها للمطرب إسماعيل الليثي، وحرص الليثي على توزيع عدد من الوجبات على روح طفله الراحل وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين منه ومساعدته في توزيعها على المحتاجين.

وشهد العزاء الذي أقيم خلال الأيام القليلة الماضية حضور عدد من نجوم الغناء منهم المطرب طارق الشيخ والفنان محمد عدوية، الفنان رضا البحراوي والفنان حمادة هلال.

وكشف عن وفاة رضا إسماعيل الليثي، مطرب المهرجانات عمر كمال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق: "رضا ابن أخونا الفنان إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يصبر أهلك يا رب".

وودع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلا: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

وكان آخر ما نشره الطفل رضا الليثي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو له وهو يرقص فرحًا بأحد الأماكن العامة وسط عدد من الأصدقاء والمقربين منه، وكان من المعروف عنه خفة ظله وروحه المرحة التي شهد بها كل من يعرفه عقب وفاته.

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