صبا مبارك تتألق في رمضان 2025 بمسلسلين مثيرين

القاهرة - الخليج 365
تعيش الفنانة الأردنية صبا مبارك فترة حافلة بالنشاط الفني، حيث تستعد لإطلالة قوية في موسم رمضان 2025، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "وتر حساس" الذي سيتم عرضه في الأوف سيزون المقبل.
ستشارك صبا مبارك في بطولة مسلسل وتر حساس"، وهو دراما اجتماعية مكونة من 45 حلقة، تتناول قضايا الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة بأسلوب مشوق.
العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم محمد علاء، إنجي المقدم، وهيدي كرم. من المقرر أن يُعرض المسلسل في شهر أكتوبر القادم، بعد أن انتهى فريق العمل من تصوير شهرين من المشاهد.
بالإضافة إلى "وتر حساس"، تستعد صبا مبارك لمشاركتها في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل "الوهم"، الذي سيبدأ تصويره في شهر نوفمبر. المسلسل من تأليف أيمن الشايب وإخراج وائل فرج، وسيشهد دوراً مميزاً لصبا كمؤلفة روائية. يتم حالياً العمل على اختيار باقي طاقم العمل لتقديم تجربة درامية مميزة.
مع تألقها في أكثر من مشروع فني، تثبت صبا مبارك مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما العربية.
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