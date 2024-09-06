موراتا يطلّق زوجته.. طلبت طرد والديه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية مفاجأة مدوّية حول طلاق ألفارو موراتا وزوجته عارضة الأزياء أليس كامبيو، بعد سبع سنوات من الزواج، أنجبا خلالها أربعة أطفال.

وفي حين ذكرت وسائل صحافية أن الطلاق سببه الخيانة الزوجية، أكّدت صحيفة “ماركا” أن انفصال قائد المنتخب الإسباني عن زوجته في منتصف آب (أغسطس) الماضي، تمّ بسبب شجار على أرض الملعب بعد فوز إسبانيا في نهائي يورو 2024 على إنكلترا، فساءت الأمور بسرعة من تلك اللحظة.

وأوضحت أن أليس كانت حريصة على أن تكون هي وأطفالها وأصدقاؤها فقط على أرض الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين للاحتفال مع موراتا، ولم ترغب في حضور والدَيه أو عائلته، مما أدى إلى تدهور علاقتهما.

وأشارت “ماركا” إلى أن كامبيو طلبت بصراحة من موراتا (31 عاماً) طرد والدَيه من مسرح الاحتفالات، لكنه رفض.

وبدأ المحامون بالعمل على أوراق الطلاق، بعد اتفاق الطرفين على الانفصال.

هروب موراتا واكتئاب زوجته

ووقّع موراتا أخيراً مع فريق “ميلان” في إيطاليا بعد عامين في “أتليتكو ​​مدريد”، كاشفاً أنه شعر بالاضطرار إلى “الهروب” من وطنه.

وقال موراتا في تصريحات إعلامية عن تقارير الأسباب المحتملة للانفصال: “لقد سئمت من الناس الذين يقولون إنني كنت خائناً لأليس لأنني لم أذهب حتى إلى حفل المنتخب الوطني لئلا ينتشر هذا النوع من الشائعات. منذ ذلك الحين لم أتحدث إلى أي شخص احتراماً لها وحتى لا يُلفّق هذا النوع من الأخبار. أنا مدمّر. لقد هربت من إسبانيا لأنني لم أعد أتحمل الضغوط والانتقادات”.

وأصرّ موراتا في العرض على أنه وكامبيلو لديهما “علاقة جيدة للغاية بسبب أطفالنا الأربعة” لكن انفصالهما لا رجعة فيه.

وأكد موراتا انفصالهما عبر حسابه في “إنستغرام” قائلاً: “بعد وقت من التفكير، قررت أنا وأليس الانفصال. علاقة رائعة ومتبادَلة الاحترام حيث أحببنا بعضنا البعض وتساعدنا كثيراً. لقد كانت سنوات رائعة وأثمرت عن أطفالنا الأربعة، الذين هم بلا شك أفضل إنجاز في حياتنا”.

وفي الوقت نفسه، أوضحت أليس كيف أثّر اكتئاب ما بعد الولادة في كلا الطرفين وفي عملية اتخاذ القرار، علماً أن طفلتهما الرابعة بيلا وُلدت العام الماضي.

وفي وصفها لكيفية اتخاذهما قراراً متبادلاً بإنهاء زواجهما، قالت كامبيلو عبر “ماركا”: “نحن شابان، وكنا غير ناضجين عندما يتعلق الأمر بإدارة مواقف معينة، فهناك العديد من الأطفال، ولحظات عدم الاستقرار بسبب الانتقال من بلد إلى آخر. لقد أثّر اكتئاب ما بعد الولادة فيّ وفيه أيضاً، مما لم يسمح لنا بإدارة مواقف معينة بيننا”.

ووفقاً للإعلامي أليكسيس ريفاس، ارتبط الثنائي بموجب اتفاقية ملكية مشتركة، مما يعني أنه يجب تقسيم الأرباح أثناء الزواج بالتساوي بين الاثنين.

ولكن يبدو أن هذا ليس مشكلة بالنسبة الى موراتا، الذي يُقال إنه لا يريد القتال من أجل أي شيء إضافي وهو على استعداد للتنازل عن نصف أرباحه لأليس.