شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. عايدة تأمر رجالها بالانتقام من رجال الغول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث اتصلت "عيشة" ميار الغيطي، بـ "عايدة" غادة عبد الرازق، وأخبرتها بأن "مصطفى" محمد علي رزق لم يعد للمنزل ولا يعلمون مكانه.

انفعلت "عايدة" على رجالها بعد تعثرهم فى العثور على شقيقها "مصطفى" ، وطلبت منهم البحث عنه أكثر، كما طلب منهم الذهاب لرجال "إسماعيل الغول" رياض الخولي وتلقينهم علقة ساخنة بعد ضربهم لشقيقها "مصطفى"، وهو ما حدث خلال الحلقة.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من صيد العقارب، أحداثا مختلفة، حيث أصيبت "سميحة" سيمون بصدمة بعد مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد.

وذهبت عايدة للقاء "سميحة" بمنزلها، وأخبرتها بأنها رغم محاولتها لحماية ابنها "سامح" إلا أنها فقدت ابنها الثاني "معتز"، لينتهى اللقاء بينهما بتهديد كلاهما لبعضهما.

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