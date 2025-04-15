شكرا لقرائتكم خبر عن الحـ.وثي يكشف عن تخطيط لتفجير الجبهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر القيادي الحوثي محمد البخيتي تصريحا جديداً بشأن تطورات الأوضاع العسكرية

واكد البخيتي ان الولايات المتحدة وعبر أطراف تخطط لتفجير الجبهات الإقليمية والداخلية في اليمن

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