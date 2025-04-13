شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إبراهيم شيكا تُسلط الضوء على أعراض سرطان المستقيم: 7 إشارات لا تتجاهلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار خبر وفاة لاعب نادي الزمالك السابق، إبراهيم شيكا، صباح السبت 12 أبريل 2025، حالة من الحزن بين محبيه ومتابعي كرة القدم المصرية، بعد معاناة قصيرة مع سرطان المستقيم، الذي تم اكتشافه في مرحلة متقدمة من المرض.

وبهذه المناسبة المؤلمة، نشر موقع "الكونسلتو" تقريرًا توعويًا يوضح أبرز 7 أعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان المستقيم، مؤكدًا أهمية الكشف المبكر لرفع نسب الشفاء وتجنب المضاعفات.

أبرز الأعراض التي يجب الانتباه لها:

ألم أو تقلصات مستمرة في البطن.

تغيرات ملحوظة في حركة الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك المزمن.

وجود دم في البراز أو تحول لونه إلى الأسود.

الإحساس بعدم اكتمال الإخراج بعد التبرز.

انتفاخ دائم أو شعور غير مريح في المعدة.

تعب مستمر أو غثيان غير مبرر.

فقدان الوزن بشكل سريع وغير مفسّر.

وأوضح التقرير أن هذه الأعراض قد تظهر بشكل تدريجي، مما يجعل كثيرين يتجاهلونها أو يظنون أنها نتيجة اضطرابات هضمية عابرة. إلا أن التشخيص المبكر يمكن أن يغيّر مجرى العلاج، حيث تصل نسبة الشفاء إلى أكثر من 60% عند اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

الأشخاص فوق سن الخمسين.

من لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القولون والمستقيم.

من يعانون من التهابات مزمنة في الأمعاء.

ويُوصى بإجراء فحوصات دورية، وعلى رأسها تنظير القولون، خاصة للفئات الأكثر عرضة، لتفادي الاكتشاف المتأخر.

شيكا.. مسيرة قصيرة وقصة مؤثرة

كان إبراهيم شيكا قد أعلن في فبراير الماضي إصابته بسرطان المستقيم، وبدأ رحلة العلاج وسط دعم كبير من زملائه والجمهور. لكن المرض كان في مرحلة متقدمة، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته في أبريل، عن عمر ناهز 29 عامًا.

رحيل شيكا شكّل صدمة في الوسط الرياضي، لكنه أعاد تسليط الضوء على أهمية التوعية بالأمراض الصامتة، وعلى رأسها السرطان.