شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن مصرع زعيم الحوثيين "عبدالملك الحوثي" بعد مقتل اثنين من مرافقيه وإصابته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الإعلامي محمد العرب، المراسل السابق لقناتي العربية والحدث في اليمن، إنه عرض مليون دولار لمن يأتي بصورة لعبدالملك الحوثي تثبت أنه حي ما زال قائما ، مُشيرا إلى أن كل ما يُعرض له مسجلا .

وأوضح العرب خلال لقاء مع برنامج " الأول" : لدي معلومات أنه تعرض للإصابة ، وهناك اثنين من مرافقيه العسكريين أعلن عن مقتلهما ، فمرجح جدا أن يكون هو مصاب أو مقتول .

وتابع: أنا أتحدث عن فرضية الإصابة وهي عالية جدا ، وكل الدروس والتصريحات التي تم بثها في رمضان يتم تصويرها قبل رمضان ، وليست دليل على وجوده ، كما أن الأرتباك في تصريحات المليشيات الحوثية دليل على أنه هناك خلل في الهيكل التنظيمي .

وأضاف: المليشيات الحوثية والتنظيمات التي تتبع إيران ذات تنظيم خيطي وليست تنظيم شبكي ، مثل لما راح حسن نصرالله ، فحزب الله إنهار، وعبدالملك الحوثي عندما يتم تأكيد مقتله سينهار هذا الكيان .

وأردف: وهناك مصادر تؤكد أن المكان الذي كان فيه عبدالملك الحوثي تعرض للقصف الأمريكي ، لهذا من يأتي لي بصورة حديثة وهو يمشي حتى لو كان على سريره أو سردابه سيحصل على المليون دولار .

وتابع، إن ثقافة الكهوف والسراديب هي ثقافة حوثية ، وممكن يكون داخل سرداب أسفل السفارة الأمريكية في صنعاء.

يأتي ذلك، في ظل استمرار الهجمات الأمريكية، على قيادات ومنشآت حوثية، وسط تكتم شديد من قبل المليشيات على نتائج الغارات.