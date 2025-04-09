شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة مرعبة في ست محافظات .. 37 غارة أمريكية على مخازن أسلحة للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاشت مليشيات الحوثي، يوم صعب، بعد الغارات الأمريكية الكثيفة التي ضربت مقرات قيادة ومخازن أسلحة وصواريخ وأنظمة اتصالات التابعه لهم بـ 6 محافظات.



حيث هاجمت المقاتلات الحربية الأمريكية امس نحو 37 غارة جوية على أهداف حوثية ذات أهمية كبيرة في محافظات صنعاء والحديدة ومأرب وذمار وإب وعمران.

وتصدرت صنعاء قائمة الغارات الامريكية، حيث تعرض موقعان عسكريان للحوثيين في بلدة "الجميمة" بمديرية بني حشيش، وبلدة "جربان" بمديرية سنحان، لنحو 11 غارة، مما أحدث سلسلة من الانفجارات.

وأكدت مصادر: بأن الضربات في بني حشيش قد دمرت مخزونا من "قذائف هوزر وقذائف صغيرة خاصة بالهاون وصواريخ كاتيوشا"، فيما دمرت غارات سنحان "مخزنا تحت الأرض خاصا بصواريخ من منظومات سام 2 والرادارات المرتبطة بها التابعة للدفاع الجوي للحوثيين".

أما عن مأرب (شرق)، فتم استهدافها ايضا بالمقاتلات الأمريكية بـ 10 غارات جوية على مواقع للحوثيين، منها 5 غارات على مديرية مجزر، و3 غارات على مواقع محاذية لخطوط التماس في مديرية الجوبة، وغارتان أخريان على مواقع في بلدة "كوفل" في مديرية صرواح.



وتمكنت المقاتلات الحربية الأمريكية من اصطياد هدفا ثمينا للحوثيين في غارات استهدفت مبنى حوله الحوثيون إلى مقر لاجتماعاتهم السرية في مدينة أمين مقبل في الجهة الشرقية الجنوبية للمحافظة.

بينما شنت 3 غارات أمريكية آخري أصابت مبنى في مدينة أمين مقبل ونسفته بالكامل، حيث كانت تستخدمه المليشيات مخزنا للسلاح، وفي أحيان أخرى مقرا لاجتماعات سرية لقياداتها.

وأكدت المصادر: بإن الغارات الأمريكية أدت إلى مقتل قيادات حوثية، تدخلت المليشيات لنقل جثامينهم بسيارات خاصة، فيما نقلت عناصر الحراسة القتلى والمصابين بسيارات إسعاف إلى مستشفيات الحديدة.

كما تم استهداف مقر قيادة الحوثيين في مدينة أمين مقبل بالحديدة بعد ساعات من استهداف غارتين مواقع بحرية للمليشيات في جزيرة كمران شمالي المحافظة المطلة على البحر الأحمر.



وعلى الجانب الآخر استهدفت 3 غارات أمريكية آخري أنظمة صواريخ ومخازن أسلحة للحوثيين في غربي مدينة ذمار، فيما دمرت غارتان أخريان أنظمة اتصالات للمليشيات في شوابة بمديرية ذيبين في عمران.

بينما تعرضت محافظة إب،لـ 3 غارات هي الأعنف من نوعها استهدفت أعلى قمة في جبل بعدان المطل على المدينة الملقبة بـ"اللواء الأخضر".

وأعلنت المصادر بأن الغارات قد دمرت عقد اتصالات عسكرية وأنظمة توجيه، وموقعا عسكريا كبيرا شيده الحوثيون في أعلى قمة من الجبل البالغ ارتفاعه 3200 متر، ويطل على مدينة إب من الجهة الشرقية.



