شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وماكرون على تخوم غزة وسط حشد كبير من المصريين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش قرب الحدود الفلسطينية. السيسي وماكرون على تخوم غزة وسط حشد كبير من المصريين واحتشد آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية. كما احتشد آلاف المصريين من أبناء محافظة بورسعيد في ميدان الشهداء "ميدان المسلة"، للتعبير عن رفضهم لمحاولات تهجير الفلسطينيين، وتأييدهم الكامل لمواقف وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية. ورفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات تؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، منها: "لا للتهجير"، و"يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني"، في أجواء وطنية مهيبة امتلأت بالحماس والتكاتف. وشهدت المحافظة تحركات واسعة منذ صباح اليوم، حيث بدأت حافلات في نقل المواطنين إلى مدينة العريش، للمشاركة في فعاليات دعم القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير.

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وماكرون على تخوم غزة وسط حشد كبير من المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.