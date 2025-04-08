شكرا لقرائتكم خبر عن ضد جماعة الحوثي ...ترقب ضربة عسكرية أمريكية قاصمة والقيادة المركزية تقوم بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت القيادة المركزية الأمريكية صوراً تظهر عمليات تجهيز الطائرات الحربية بالأسلحة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان"، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ مهام عسكرية ضد الميليشيات الحوثية في اليمن، المدعومة من إيران.

يأتي هذا التحرك في ظل التصعيد المستمر، وسط تأكيدات أمريكية على مواصلة استهداف القدرات العسكرية للحوثيين، خاصة بعد تصاعد هجماتهم ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.



