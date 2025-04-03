شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...البيت الأبيض يكشف عن إجمالي الضربات الأمريكية التي تم تنفيذها على مواقع المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الطائرات الأمريكية نفذت منذ 15 مارس الماضي "أكثر من 200 ضربة ناجحة" ضد أهداف تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وقالت ليفيت خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "آخر مرة وقفت فيها على هذا المنبر، كان هناك أكثر من 100 ضربة ناجحة. والآن، بات هناك أكثر من 200 ضربة ناجحة ضد الحوثيين

كانت هذه تفاصيل خبر صادم...البيت الأبيض يكشف عن إجمالي الضربات الأمريكية التي تم تنفيذها على مواقع المليشيا الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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