شكرا لقرائتكم خبر عن ،،صراع سعودي إنجليزي للتعاقد مع نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اع سعودي إنجليزي للتعاقد مع نجم منتخب الجزائر كشفت تقارير إخبارية غربية عن صراع قوي بين أندية سعودية وإنجليزية للتعاقد مع نجم المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة. وذكرت أن أسهم المهاجم عمورة ارتفعت بشكل واضح في سوق انتقالات اللاعبين، ليصبح محل منافسة كبيرة بين أندية سعودية وإنجليزية. تألق عمورة لاعب فولفسبورغ الألماني، بشكل لافت مع المنتخب الجزائري في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026. أحرز عمورة هاتريك في مواجهة منتخب بلاده أمام موزمبيق في الفوز (5 ـ1) بجانب تمريرة حاسمة، وهدفين في شباك بوتسوانا في الفوز (3 ـ1). أبدى نادي الاتفاق السعودي رغبته في التعاقد مع عمورة، وأن إدارة الاتفاق دخلت في مفاوضات مع نادي فولفسبورغ الألماني للتعاقد مع المهاجم الجزائري. ــــ

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