شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة استهداف الطيران هذا المصنع بما فيه من عمال الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن استهداف الطيران مصنع للحديد تابع للتاجر الحبشي قرب مفرق الصليف بمحافظة الحديدة وأكدت المصادر ان القصف الأمريكي اودى لتدمير شبه كلي للمصنع موضحاً انه لايوجد ضحايا مدنيين من العمال كما يتم تداوله ، حيث كان القصف قبل وصول العمال.

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة استهداف الطيران هذا المصنع بما فيه من عمال الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.