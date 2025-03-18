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مقتل عشرات القيادات بغارات صنعاء

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مقتل عشرات القيادات بغارات صنعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عشرات القيادات بغارات صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن استهداف الطيران  مصنع للحديد تابع للتاجر الحبشي قرب مفرق الصليف بمحافظة الحديدة

 

وأكدت المصادر ان القصف الأمريكي اودى لتدمير شبه كلي للمصنع

موضحاً انه لايوجد ضحايا مدنيين من العمال كما يتم تداوله ، حيث كان القصف قبل وصول العمال.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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