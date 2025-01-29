شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تنشر للمرة الاولى...اعترافات خطيرة تكشف من يقف خلف الاغتيالات في عدن والضالع وتزيح الستار عن محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت نيابة يمنية اعترافات المتهم محمد الدعري تعلقت بمعلومات خطيرة تتعلق بسلسلة اغتيالات استهدفت خمس شخصيات سياسية وتربوية تنتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظتي عدن والضالع.

و أقر الدعري بأن المدعو هشام عبد الحميد أبلغه بقيامه بدور سائق الدراجة النارية المستخدمة في اغتيال الصحفي زكي السقلدي بمحافظة الضالع، فيما كان المنفذ المباشر للعملية عنتر كردوم.

وكشف عن تفاصيل اغتيال عبد الرقيب قزيع في الضالع، مؤكدًا أن القاتل هو مصطفى حمود، بينما كان إبراهيم العتلة هو سائق الدراجة المستخدمة في العملية.

كما اعترف المتهم بمعرفته المسبقة باغتيال علي الدعوسي، وهو مدير مدرسة، حيث تمت العملية على يد شايف علي شايف، بإشراف أشرف محمد رشيد وعبد العزيز فضل غالب، الذي تولى مهمة الرصد، فيما شارك الدعري نفسه في المراقبة إلى جانب أبو كاظم ووجيه، ونُفِّذت العملية في الساعة العاشرة مساءً.

وأقر الدعري بمشاركته في اغتيال الشيخ صالح حليس، إمام مسجد الرضا في المنصورة، مشيرًا إلى أن أشرف محمد رشيد، شايف علي شايف، وأبو كاظم كانوا المنفذين الرئيسيين، بينما كان هو مرافقًا لهم أثناء التنفيذ.

و كشف المتهم عن ملاحقة جماعته للصحفي عبد الرقيب الهدياني، مؤكدًا أنهم اقتحموا منزله بحثًا عنه، وظلوا يراقبون تحركاته بهدف تصفيته، إلا أن عدم توفر معلومات دقيقة حول موقعه حال دون تنفيذ العملية.

وأزاح الستار عن مخطط لاستهداف وزير الداخلية السابق أحمد الميسري، من خلال زرع عبوة ناسفة قام غسان أحمد شايف بتجهيزها، ونُقلت من مدينة الشعب إلى مستشفى البريهي، حيث كان من المفترض أن تُزرع على طريق مرور الوزير. إلا أن العملية أُلغيت بسبب تعطل جهاز التحكم عن بُعد، مما أدى إلى تفكيك العبوة وإعادتها إلى منزل أبو كاظم في مدينة الشعب.