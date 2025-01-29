شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لحكومة الجولاني بخصوص المساجد في سوريا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة - متابعات:
أصدرت وزارة الأوقاف في سوريا، التابعة لحكومة هيئة تحرير الشام بزعامة احمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، قرارًا يقضي بمنع إقامة المهرجانات والفعاليات في المساجد، مشددة على أن مكانها المناسب هو المراكز الثقافية.
ووفقًا للقرار، فإن دور المساجد سيقتصر على إقامة حلقات العلم والذكر والصلاة ودورات تحفيظ القرآن، مع التأكيد على منع أي مظاهر احتفالية مثل هزّ الرؤوس وضرب الدفوف داخلها.
يأتي هذا القرار في إطار فرض ضوابط دينية مشددة على النشاطات العامة في في سوريا عقب سقوط نظام بشار الاسد.
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