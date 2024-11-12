انتحار شاب شنقًا نتيجة تراكم الديون عليه في العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - إنتحر شاب في عقده الثاني من العمر، الثلاثاء، بالعاصمة صنعاء؛ نتيجة تراكم الديون عليه، وعجزه عن سدادها.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاب "محمد العقاب" والذي يعمل في إحدى البقالات في شارع الزراعة بصنعاء، عثر عليه ميتا داخل البقالة التي يعمل فيها ليلة أمس.

وحسب القاضي عبدالوهاب قطران، فإن الشاب العقاب، تراكمت عليه الديون التي بلغت أربعة ملايين ريال، الأمر الذي دفعه للانتحار شنقًا لعجزه عن سداد ما عليه من ديون.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي أوضاعا اقتصادية صعبة، أجبرت عدد من ملاك المحلات والمشاريع الصغيرة لإغلاقها نظرا لتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وفي الوقت الذي يعاني منه المواطنين من أوضاع انسانية بالغة الصعوبة قامت المليشيا بتكثيف حملات الجباية ضد ملاك المحال التجارية، وارتفاع فواتير الكهرباء والماء والايجارات، ما دفع الكثير من التجار لإغلاق محالهم.